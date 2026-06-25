Palermo

I climatizzatori non funzionano e c’è troppo caldo, sospese udienze al tribunale di Palermo

Disposta la sospensione delle udienze fino al 29 giugno per l'emergenza caldo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno per l’emergenza caldo. “Si è determinata una grave situazione di disagio per magistrati, personale amministrativo, avvocati, ausiliari, utenti e detenuti che partecipano alle udienze penali e che operano nel palazzo di giustizia – ha scritto il presidente – . Un disagio che è connesso, oltre alle condizioni metereologiche che segnano un sensibile aumento della temperatura, alla non operatività degli impianti di climatizzazione, il cui buon funzionamento è essenziale per la vivibilità degli ambienti di lavoro”

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