Minaccia di morte la sorella, arrestato 49enne

Nella giornata di ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza un 49enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia”.

L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento pervenuta tramite il numero di emergenza “112 NUE”, a cui era stata segnalata una violenta lite nel condominio di Messina ove ridiede l’uomo, che probabilmente stava aggredendo la sorella convivente, 31enne. Difatti, allorquando i militari sono giunti sul posto, hanno appurato che il 49enne – già noto alle Forze di polizia e in atto sottoposto alla detenzione domiciliare relativa a una rapina – stava reiterando la condotta segnalata, peraltro minacciando anche di morte la congiunta nonostante la presenza dei Carabinieri.

Sulla base degli elementi acquisiti, l’uomo è stato quindi arrestato e ristretto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al riguardo, è utile sottolineare l’importanza della tempestività delle denunce da parte delle vittime di ogni violenza di genere, soprattutto al fine di evitare che simili episodi possano degenerare ulteriormente.