Minaccia di morte la sorella, arrestato 49enne
In manette un 49enne già noto alle forze dell’ordine che stava minacciando di morte la sorella anche in presenza dei militari dell’Arma
Nella giornata di ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza un 49enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia”.
L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento pervenuta tramite il numero di emergenza “112 NUE”, a cui era stata segnalata una violenta lite nel condominio di Messina ove ridiede l’uomo, che probabilmente stava aggredendo la sorella convivente, 31enne. Difatti, allorquando i militari sono giunti sul posto, hanno appurato che il 49enne – già noto alle Forze di polizia e in atto sottoposto alla detenzione domiciliare relativa a una rapina – stava reiterando la condotta segnalata, peraltro minacciando anche di morte la congiunta nonostante la presenza dei Carabinieri.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’uomo è stato quindi arrestato e ristretto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al riguardo, è utile sottolineare l’importanza della tempestività delle denunce da parte delle vittime di ogni violenza di genere, soprattutto al fine di evitare che simili episodi possano degenerare ulteriormente.