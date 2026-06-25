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Tragico schianto tra auto e pick-up, un morto e tre feriti 

La vittima aveva 91 anni. Ferita gravemente la moglie e un parente alla guida dell’auto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ di un morto e tre feriti il bilancio dello scontro frontale tra una Toyota Yaris e un pick-up Ford. L’incidente e’ avvenuto ieri intorno alle 15,30 lungo la sp 60, Ragusa-Santa Croce, in contrada Mendolilli. Tre persone a bordo della Yaris, un 91enne deceduto stamani, la moglie ricoverata in condizioni gravi e un parente che conduceva l’autovettura; tutti ragusani come la conducente del pick-up. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. 

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