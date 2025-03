I popoli del mondo per le vie di Agrigento, al via la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore 

Agrigento è in festa. Al via questa mattina la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. La kermesse è partita, come di consueto, da piazza Pirandello e sta attraversando via Atenea per poi arrivare al Viale della Vittoria. Trenta i gruppi di tutto il mondo, tra adulti e bambini, che sfilano per le via della città e animeranno in questi giorni la manifestazione.





















































































Mandorlo in fiore 2025