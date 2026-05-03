Il CastrumFavara ricorda Gabriele Vaccaro: commozione allo stadio “Bruccoleri” prima della partita





Prima del fischio d’inizio della gara Castrum Favara–Enna, ultima giornata del campionato di Serie D, la società gialloblù ha voluto ricordare Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia con una coltellata al culmine di una lite.

Allo stadio “Bruccoleri” la comunità si è stretta in un momento di profonda commozione. Su quel campo Gabriele aveva vissuto alcuni degli anni più significativi della sua vita, interrotta troppo presto. La società del Castrum Favara ha omaggiato i familiari con un mazzo di fiori; presente anche il sindaco Antonio Palumbo, che in questi giorni è rimasto accanto alla famiglia. Dagli spalti, gli ultras hanno scandito il nome del giovane, accompagnato da un lungo applauso. Un ulteriore omaggio floreale è stato deposto dai fratelli davanti alla sua fotografia. Favara, ancora una volta, si è unita nel ricordo, stringendosi attorno ai familiari in un momento di grande dolore.

Attimi di commozione anche allo stadio Totò Russo di Aragona; Prima della sfida playoff tra Akragas e Pro Ragusa, il capitano Alfonso Cipolla, a nome di tutta la società Akragas SLP, ha voluto rendere omaggio a Gabriele Vaccaro, con un gesto semplice ma carico di significato, stringendosi idealmente attorno al ricordo di un ragazzo che la comunità continua a ricordare con affetto e commozione.