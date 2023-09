Il codice sconto Myprotein di settembre per tornare in forma spendendo poco

Azienda inglese, nata a Manchester nel 2004, MyProtein è divenuta nell’arco di alcuni anni leader nell’ambito della produzione e commercializzazione di alimenti e integratori per sportivi. Conquistata l’Europa, MyProtein è arrivata a vendere i propri articoli in oltre 70 Paesi di tutto il mondo. Il catalogo propone una grande varietà di prodotti, a partire da proteine in polvere, vitamine e alimenti proteici, fini ad arrivare a indumenti per un buon numero di discipline sportive. MyProtein ha voluto puntare su prodotti contenenti ingredienti di prima qualità, scegliendo i propri fornitori attraverso un severo processo di selezione.

Tornare in forma dopo le vacanze estive

L’estate invoglia molte persone a lasciarsi andare, dimenticando cosa sia una sana alimentazione e ad abbandonare l’abitudine di svolgere attività fisica. Fortunatamente, affidandosi a MyProtein è possibile ritrovare la forma perduta. Da un lato, la realtà britannica si avvale di un catalogo ricco di alimenti sani e dietetici. Occupandosi direttamente del processo di produzione, l’azienda è in prima linea nel valutare le materie prime. E anche chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano non ha problemi nel trovare quanto desiderato.

Dall’altro lato, volendo rendere più semplice il tornare in piena forma dopo il periodo estivo, MyProtein elargisce nelle pagine del proprio eshop diversi consigli utili, sia in merito all’alimentazione che per quanto concerne gli allenamenti. Grazie agli sconti e alle promozioni rilasciate regolarmente, e alle iniziative dedicate a chi compra regolarmente, è possibile rendere più convenienti gli acquisti. Esiste anche una sezione specifica, denominata “Offerte e Codici Sconto”, che propone prodotti a prezzo speciale.

Sconto Myprotein fino al 50% sull’alimentazione sportiva

MyProtein ha ideato il programma “Abbonati&Risparmia”, che permette di risparmiare fino al 50% sulla spesa di prodotti alimentari. Per aver diritto allo sconto e, allo stesso tempo, per ottenere la spedizione gratuita, non occorre altro che decidere la frequenza con cui dovrà aver luogo la consegna. Un aspetto interessante è che, data l’assenza di vincoli, l’abbonamento è annullabile in qualunque momento. Per farlo si dovrà accedere all’account personale “Il mio account” e cliccare sul pulsante “Annulla abbonamento”

Gli addebiti, in base alla periodicità scelta dall’utente, possono essere mensili, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, e hanno luogo automaticamente fino al momento in cui chi prende parte al programma indicherà la volontà di non rinnovare l’abbonamento. Il primo pagamento è addebitato al momento del checkout; quelli successivi, invece, terranno conto della data di spedizione dell’ordine iniziale.

Codice sconto Myprotein del 35% su tutto

Non è solo l’iniziativa “Abbonati&Risparmia” l’unico modo per risparmiare al momento di effettuare un ordine sul sito ufficiale MyProtein. Un metodo alternativo volto a ridurre il prezzo del carrello virtuale è rappresentato dai codici sconto. Un’opzione sicura e che ha alla propria base una procedura d’attivazione semplice e veloce, diffuso da tempo tra gli eshop di fama internazionale.

Un codice sconto Myprotein è prelevabile da qui, valido dal 14 al 30 settembre, il cui codice è “DISCOUP”, che riconosce agli utenti uno sconto del 35% su tutto. Per riscattarlo, permettendo al prezzo complessivo di un ordine di ridursi, è sufficiente riportare il codice stesso nella casella contraddistinta dalla frase “Hai un codice di sconto? Inserisci qui“. Sarà cliccando su “Usa codice” che lo sconto verrà effettivamente applicato. Come accade per qualsiasi altro codice sconto MyProtein, anche in questo caso gli utenti possono fare riferimento alla voce “Termini e condizioni” inserita nella sezione “Offerte”.

Invita un amico per ottenere credito extra

Apprezzata dagli aficionados di MyProtein è anche l’iniziativa che risponde al nome di “Invita un amico“. Nello specifico, consente a chi convince un amico a unirsi a MyProtein di ottenere un credito utilizzabile negli ordini successivi. Ciascun amico invitato consentirà di ricevere un credito dell’importo di 10 euro. Perché questo accada, l’amico dovrà effettuare un ordine minimo di 35 euro, vedendosi anch’egli ricompensare con 3 mesi di spedizione gratuita.

Per attivarlo, l’utente dovrà raggiungere la pagina personale di raccomandazione e, da lì, avere accesso al proprio account. Sarà cliccando su una delle icone social presenti che il codice personale verrà condiviso con gli amici desiderati. Quando uno o più degli amici avrà inoltrato l’ordine, MyProtein provvederà a inviare una email che confermerà come il credito spettante sia stato effettivamente aggiunto all’account. Dalla medesima sezione l’utente avrà modo di verificare sia il numero di raccomandazioni attivate che il credito, valevole per 3 mesi, guadagnato fino a quel determinato momento.