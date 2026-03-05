Il Galp “Il Sole e l’Azzurro” consegna il terzo assegno di beneficenza all’associazione Co.Tu.Le.Vi

Dopo l’associazione Enjoy Community di Menfi, che assiste soggetti fragili, e le Uncinettine Realmontine, che oltre a coltivare la passione per il lavoro a maglia effettuano anche donazioni ai bisognosi, il Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha consegnato il terzo degli assegni in beneficenza scaturiti dagli introiti di alcuni degli spettacoli del Festival del Mare e del Gusto all’associazione Co.Tu.Le.Vi., che gestisce lo Sportello Antiviolenza di Castelvetrano. La somma simbolica di 523 euro va a sostenere una struttura di grande importanza, che si occupa del tema delicatissimo degli abusi nei confronti delle donne.

“Supportiamo l’associazione Co.Tu.Le.Vi – dice il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini – perché quello delle donne vittime di violenza è un tema piuttosto attuale e sempre più drammatico. È un atto simbolico rispetto a un lavoro, quello che svolgono le volontarie, molto difficile e complesso, perché le espone a volte anche a reazioni da parte degli uomini violenti a cui viene sottratto il dominio sulle loro donne”.

“Questo contributo – aggiunge l’avvocata Mariella Gulotta, responsabile del Co.Tu.Le.Vi. di Castelvetrano – è per noi è di assoluta rilevanza. La nostra struttura è attiva da qualche anno. Il lavoro di prevenzione sta dando risultati, e sono numerose le richieste di aiuto che ci provengono, a riprova che il centro è riconosciuto come possibile punto di riferimento da parte delle vittime di violenza”.

“Su suggerimento del Sindaco – conclude il Direttore del Galp Giovanni Borsellino – abbiamo individuato l’associazione Co.Tu.Le.Vi. come beneficiaria del contributo proprio per potere, nel nostro piccolo, sostenere lo sviluppo di questa attività di tutela delle donne vittime di violenza sul territorio”.

I fondi consegnati rappresentano il ricavato dello straordinario spettacolo che lo scorso anno ha visto protagonisti Peppe Servillo e Danilo Rea nella cornice del Parco Archeologico di Selinunte. L’evento era uno degli appuntamenti di punta del “Festival del Mare e del Gusto”, la kermesse itinerante che ha saputo coniugare la valorizzazione dei prodotti ittici locali con l’eccellenza delle performance artistiche.

Visto il grande successo di critica e pubblico della passata stagione, il Direttore del GALP, Giovanni Borsellino, ha confermato che il Festival del Mare e del Gusto sarà ripetuto anche nel corso di questa estate, promettendo un nuovo calendario ricco di eventi che continueranno a unire promozione turistica e finalità benefiche.