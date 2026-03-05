Ultime Notizie

Il Galp “Il Sole e l’Azzurro” consegna il terzo assegno di beneficenza all’associazione Co.Tu.Le.Vi

La somma simbolica di 523 euro va a sostenere una struttura di grande importanza, che si occupa del tema delicatissimo degli abusi nei confronti delle donne. 

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Dopo l’associazione Enjoy Community di Menfi, che assiste soggetti fragili, e le Uncinettine Realmontine, che oltre a coltivare la passione per il lavoro a maglia effettuano anche donazioni ai bisognosi, il Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha consegnato il terzo degli assegni in beneficenza scaturiti dagli introiti di alcuni degli spettacoli del Festival del Mare e del Gusto all’associazione Co.Tu.Le.Vi., che gestisce lo Sportello Antiviolenza di Castelvetrano. La somma simbolica di 523 euro va a sostenere una struttura di grande importanza, che si occupa del tema delicatissimo degli abusi nei confronti delle donne. 

“Supportiamo l’associazione Co.Tu.Le.Vi – dice il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini – perché quello delle donne vittime di violenza è un tema piuttosto attuale e sempre più drammatico. È un atto simbolico rispetto a un lavoro, quello che svolgono le volontarie, molto difficile e complesso, perché le espone a volte anche a reazioni da parte degli uomini violenti a cui viene sottratto il dominio sulle loro donne”. 

“Questo contributo – aggiunge l’avvocata Mariella Gulotta, responsabile del Co.Tu.Le.Vi. di Castelvetrano – è per noi è di assoluta rilevanza. La nostra struttura è attiva da qualche anno. Il lavoro di prevenzione sta dando risultati, e sono numerose le richieste di aiuto che ci provengono, a riprova che il centro è riconosciuto come possibile punto di riferimento da parte delle vittime di violenza”. 

“Su suggerimento del Sindaco – conclude il Direttore del Galp Giovanni Borsellino – abbiamo individuato l’associazione Co.Tu.Le.Vi. come beneficiaria del contributo proprio per potere, nel nostro piccolo, sostenere lo sviluppo di questa attività di tutela delle donne vittime di violenza sul territorio”. 

I fondi consegnati rappresentano il ricavato dello straordinario spettacolo che lo scorso anno ha visto protagonisti Peppe Servillo e Danilo Rea nella cornice del Parco Archeologico di Selinunte. L’evento era uno degli appuntamenti di punta del “Festival del Mare e del Gusto”, la kermesse itinerante che ha saputo coniugare la valorizzazione dei prodotti ittici locali con l’eccellenza delle performance artistiche.

Visto il grande successo di critica e pubblico della passata stagione, il Direttore del GALP, Giovanni Borsellino, ha confermato che il Festival del Mare e del Gusto sarà ripetuto anche nel corso di questa estate, promettendo un nuovo calendario ricco di eventi che continueranno a unire promozione turistica e finalità benefiche.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Appalti ad amici e parenti a Lampedusa”: rinviati a giudizio ex sindaco, imprenditori e dirigenti 
Ultime Notizie

Rapina donna in pieno centro storico, arrestato 18enne
Cultura

Agrigento, al via l’edizione delle “Vetrine fiorite mandorlo in fiore”
Ultime Notizie

Il Galp “Il Sole e l’Azzurro” consegna il terzo assegno di beneficenza all’associazione Co.Tu.Le.Vi
di Giuseppe Castaldo

Ordina 11 chili di hashish ma al posto del corriere arrivano i finanzieri, arrestato 28enne
Casteltermini

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale Casteltermini-San Biagio Platani
banner italpress istituzionale banner italpress tv