Il parcheggio di Via Empedocle intitolato a Gianni Tuttolomondo: si è speso per i disabili e le persone fragili

Da oggi il parcheggio pluripiano di via Empedocle porta il nome di Gianni Tuttolomondo, scomparso prematuramente il 12 aprile 2023. Gianni, assessore comunale della giunta Miccichè, durante la sua carica si è impegnato a favore dei diritti dei disabili e dei più deboli, ed ha promosso l’istituzione anche ad Agrigento della figura del Garante della disabilità.

Oggi si è svolta la cerimonia alla presenza della famiglia Tuttolomondo, del sindaco Franco Miccichè e della giunta, delle istituzioni militari e civili e di alcune associazioni che hanno conosciuto Gianni e hanno lavorato a fianco a lui.

“Oggi è un giorno importante. Io sono una mamma felice, e quello che mio figlio ha fatto per questa città resterà per sempre“, ha detto la mamma di Gianni Tuttolomondo, Giovanna Giulio.

Grazie a Gianni sono stati realizzati 31 nuovi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno in diverse zone della città ed è stato colui che ha ideato e realizzato la campagna di sensibilizzazione “Se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap” contro l’occupazione abusiva dei parcheggi per i disabili.

“E’ il minimo che potevamo fare per Gianni. Vogliamo ricordare il suo impegno per il sociale, e nonostante la sua disabilità, ha fatto tanto per la sua città e oggi credo che intitolare questo posteggio a Gianni è doveroso per ricordarlo”, ha detto il primo cittadino Franco Miccichè a margine della cerimonia.

Nonostante l’impegno di Gianni, nonostante gli stalli, nonostante i cartelli, c’è ancora tanto da fare per abbattere le barriere architettoniche e soprattutto ricordiamoci che dietro un disabile ci sono delle famiglie che lottano tutti i giorni per avere riconosciuto dei diritti.