Il “Posta vecchia” si cosparge di “Soda caustica” e cerca di dimenticare il Covid

L’ottimismo della volontà guida le decisioni del direttore artistico del Posta Vecchia, Giovanni Moscato se ha voluto inaugurare la stagione teatrale con il simbolico atto unico “Soda caustica” che dalle parti della chimica ha una funzione espurgante e depurante.

Un idrossido di sodio, molto potente che viene utilizzato a livello industriale e che può essere impiegato anche a livello domestico perchè a contatto con l’acqua sprigiona una temperatura molto elevata diventando corrosiva.

Come il testo di Sabrina Petix, “Soda caustica” interpretato da Stefania Blandeburgo che nel finale cosparge sibilanti conclusioni e corrosive invettive.

La regia di “questa storia d’amore tragica” è di Giuseppe Cutino perché – aggiungono le note di regia – “non si parla d’amore. Non esiste l’amore qui. C’è solo una donna, comica, in tutto quello che dice, comica fino alla morte. Soda caustica è tutto qui”.

Ma non solo, e per i lettori valga una battuta che si coglie tra le righe del dirompente monologo …joiciano della Blandeburgo: “Dalle mani in pasta e dalle mani pulite siamo passati alle mani in alto e alle mani disinfettate. Poteva andarci peggio”.

Stefania Blandeburgo al Posta vecchia

Un “uppercut” dei tanti che hanno divertito il pubblico del Posta vecchia al completo in ogni ordine di posti.

Esorcizzato l’esordio della stagione teatrale Giovanni Moscato si prepara adesso ad una prosecuzione di spettacoli fittissima di novità e felici ritorni:

Incontri con il nuovo cinema italiano: declinazione, femminile – Sabato 20 novembre ore 19 Cuntami di Giovanna Taviani; Domenica 21 novembre ore 19 Nevia di Nunzia De Giacomo -Incontro con il regista Aurelio Grimaldi; 26 novembre 2021 – Ivan Fiore in Il fiore all’occhiello con Chris Clun spettacolo di cabaret; 27 – 28 Novembre 2021 – “Ecco a voi i Beatles” rassegna cinematografica a cura di Beniamino Biondi; 16 – 23 – 30 Novembre 2021 – Incontro con il regista Pasquale Scimeca; 3 dicembre2021 – Rassegna di cinema francese: 4 novembre Alice e il Sindaco; 11 novembre I Miserabili; 25 novembre Ritratto della giovane in fiamme; 2 dicembre Roubaix, 9 dicembre Une Lumiere. Mago Plip spettacolo di cabaret magico 8 – 9 Gennaio 2022

Manlio Dovì in Facce ride show spettacolo comico musicale; 21 – 22 – 23 Gennaio 2022 – Teatro dei pupi di Siracusa presenta Cavalleria Rusticana – Attori Pupari: Alfredo Mauceri, Arianna Vinci, Mimmo Truccitto, Salvo Canto, Sara Cilea – Regia di Alfredo Mauceri; 31 Gennaio 2022 – 6 Febbraio 2022 Ernesto Maria Ponte in “Saremo una 40ena” spettacolo di cabaret -12 – 13 Febbraio 2022 – Antonio Pandolfo & Marco Manera & Marco Feo in Chi si salva è perduto spettacolo di cabaret 26 – 27 Febbraio 2022 – Stefano Piazza “In Sicilia comanda la donna” spettacolo di cabaret 12 – 13 Marzo 2022