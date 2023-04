Impantanati con la loro auto nel fango, soccorsi due turisti

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per recuperare due turisti inglesi che sono rimasti impantanati con la loro auto nelle campagne di Gratteri. Un uomo e una donna sono andati al santuario di Gibilmanna poi seguendo il navigatore hanno smarrito la strada di ritorno e si sono trovati in una trazzera che in alcuni punti era allagata. L’auto era rimasta bloccata nel fango. I turisti hanno chiamato il numero di emergenza 112 che li ha dirottati alla sala operativa dei vigili del fuoco. Alla ricerca dei due turisti è stata inviata una squadra dei pompieri di Petralia Sottana che grazie alle coordinate del gps hanno li hanno raggiunti e liberati e riportati sulla statale