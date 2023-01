Imprese colpite dal caro energia: ecco come richiedere il bonus

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, rende noto che la Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive, ha pubblicato il Bando relativo al sostegno delle imprese operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti prodotti dalla crisi internazionale, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico.

Possono presentare le istanze le imprese che al momento della presentazione delle domande hanno una sede operativa in Sicilia, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente.

Le spese ammissibili sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico causate dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina – Russia.

L’aiuto è calcolato nella misura percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura disponibile.

L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 5.000,00. L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma: https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it a partire dalle ore 12 del 14 febbraio 2023 e fino alle ore 12 del 14 marzo 2023, salvo eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione.