In auto con 200 grammi di cocaina, arrestato
All'interno dell'auto sono stati scovati ben 2 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 200 grammi che sono stati subito sequestrati
La presenza costante delle pattuglie dell’Arma sulle strade del Calatino rappresenta uno dei più efficaci strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità. I controlli svolti quotidianamente dai Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, infatti, non sono finalizzati soltanto a garantire la sicurezza della circolazione, ma consentono frequentemente di intercettare condotte illecite e di contrastare fenomeni criminali di particolare allarme sociale, come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
In questo contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, un 27enne residente a Caltagirone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’attività si è sviluppata nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, durante il quale i militari hanno fermato un’autovettura per un accertamento di routine. L’atteggiamento del conducente, però, ha insospettito l’equipaggio, inducendo i militari ad effettuare una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata: all’interno dell’auto sono stati scovati ben 2 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 200 grammi che sono stati subito sequestrati per i successivi accertamenti tecnici. Il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Caltagirone.