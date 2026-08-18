In auto con 200 grammi di cocaina, arrestato

La presenza costante delle pattuglie dell’Arma sulle strade del Calatino rappresenta uno dei più efficaci strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità. I controlli svolti quotidianamente dai Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, infatti, non sono finalizzati soltanto a garantire la sicurezza della circolazione, ma consentono frequentemente di intercettare condotte illecite e di contrastare fenomeni criminali di particolare allarme sociale, come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questo contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, un 27enne residente a Caltagirone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si è sviluppata nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, durante il quale i militari hanno fermato un’autovettura per un accertamento di routine. L’atteggiamento del conducente, però, ha insospettito l’equipaggio, inducendo i militari ad effettuare una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata: all’interno dell’auto sono stati scovati ben 2 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 200 grammi che sono stati subito sequestrati per i successivi accertamenti tecnici. Il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Caltagirone.