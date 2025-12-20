Ultime Notizie

In casa con droga, arrestato 19enne

Per il 19enne sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane 19enne sorpreso con droga all’interno della propria abitazione in zona Villa Rosina.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ben occultati all’interno dell’appartamento da dove entravano ed uscivano soggetti di continuo, 350 gr. di hashish, un bilancino di precisione e soldi in contanti in banconote di piccolo taglio, tutto sottoposto a sequestro.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida per il 19enne sono scattati glia arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 


