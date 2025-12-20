Agrigento

Operazione “Cannabis Light”, sequestri e denunce anche ad Agrigento

In provincia di Agrigento l’attività della Squadra Mobile, con il supporto di equipaggi del personale della Squadra cinofili della Questura di Palermo e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa.

Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili ai c.d. “regolamenti di conti”, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza.

In tale contesto, inoltre, hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga.

In provincia di Agrigento l’attività della Squadra Mobile, con il supporto di equipaggi del personale della Squadra cinofili della Questura di Palermo e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino e dei centri limitrofi, finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tale attività sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari nel territorio di Agrigento e territori limitrofi nei confronti di altrettanti soggetti, già gravati da precedenti di polizia; è stato denunciato in stato di libertà un soggetto poiché trovato in possesso di 15,16 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che di materiale per il frazionamento, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente.

Inoltre, è stato sottoposto a controllato un cannabis shop sito nel Comune di Agrigento, dove all’interno sono stati rinvenuti e sequestrati 349 grammi imbustati di inflorescenze di cannabis sativa. Alla luce delle recenti novità legislative che hanno previsto il divieto di commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sativa, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato in stato di libertà per il delitto di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in relazione alle disposizioni concernenti la coltivazione della canapa.

Nell’ambito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative anche nei confronti di un’attività commerciale di parrucchieria sita nel territorio di Palma di Montechiaro, poiché a seguito delle opportune verifiche è stato accertato l’assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie ed amministrative.

