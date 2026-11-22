Aveva in casa un mix di droga per accontentare tutti i suoi clienti. Un catanese di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nel corso di un’attività antidroga eseguita, nei giorni scorsi, nelle vie del centro storico.

E’ stato “Briska”, il cane-poliziotto della Questura di Catania, a scoprire il nascondiglio di sostanze stupefacenti, allestito tra il salotto di casa e la camera da letto, in uno stabile di via Don Sturzo. Nel corso del pattugliamento effettuato dai poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, costantemente impegnati nelle azioni di contrasto allo spaccio di droga nei diversi quartieri della città, “Briska” ha condotto i poliziotti all’interno dell’appartamento che è stato perquisito accuratamente.

Nella camera del 31enne è stata trovata una varietà di sostanze, in particolare 14 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 4 di metanfetamina e 4 grammi di funghetti allucinogeni.

Quando le ricerche della droga sembravano completate, “Briska” ha segnalato la presenza di ulteriore stupefacente in un mobiletto del salone, dove sono state recuperate due vaschette con un totale di 238 grammi di marijuana.

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro e il 31enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al termine degli adempimenti, il pusher è stato posto ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania.