I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un 41enne, ritenuto responsabile di “guida sotto l’influenza dell’alcool”, “guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” e “fuga pericolosa all’alt”.

In tarda serata, i militari di un equipaggio, nel percorrere la via Martoglio, hanno visto, dallo specchietto retrovisore dell’auto di servizio, un’utilitaria il cui conducente ha svoltato velocemente nel senso di marcia opposto in via Fratelli Cervi.

Insospettiti dalla manovra gli operanti hanno seguito l’auto rintracciandola a poca distanza e, utilizzando i segnali luminosi in dotazione, hanno intimato l’alt all’automobilista. Quest’ultimo, tuttavia, ha accelerato la marcia iniziando una fuga per le vie limitrofe durante la quale, schivando le auto in transito e non rispettando la segnaletica stradale, ha messo in pericolo sé stesso, i militari dell’Arma e gli altri utenti presenti.

Gli operanti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza, pochi minuti più tardi, in via Innessa dove, dopo la preliminare identificazione dell’uomo, un 41enne del posto, hanno iniziato ad ispezionare il suo veicolo. Dall’abitacolo fuoriusciva un forte odore di alcool mentre l’uomo, sceso dal mezzo, ha manifestato chiaramente i sintomi di un’alterazione psico fisica alternando fasi di lucidità ad altre di forte agitazione, dovuti, probabilmente, ad un eccessivo consumo di alcolici.

Nell’abitacolo i Carabinieri hanno recuperato anche una bottiglia di birra quasi finita e, considerata la situazione, hanno ritenuto necessario effettuare l’accertamento per la rilevazione del tasso alcolemico.Il 41enne, nonostante le informazioni fornite dagli operanti circa le conseguenze di un eventuale rifiuto al citato accertamento, si è fermamente opposto al test. I militari dell’Arma, al termine delle ricerche sul veicolo, hanno anche trovato alcune dosi di crack, una pipa artigianale con residui del predetto stupefacente, oltre ad un paio di dosi di hashish sulla sua persona. L’uomo, che ha acconsentito all’accertamento preliminare per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, è risultato positivo per la sostanza appartenente alla categoria “cannabinoidi” e “cocaina”, ma non ha inteso raggiungere il nosocomio indicato per procedere ai prelievi ematici.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che il 41enne stava circolando alla guida della sua auto con la patente di guida scadutae, quindi, è stato quindi sanzionato amministrativamente per questa violazione.Lo stupefacente trovato e la bottiglia di birra sono stati sequestrati, l’auto è stata invece sequestrata ai fini della confisca. La guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, riduce significativamente i tempi di reazione, altera la percezione del rischio e compromette la capacità di controllo del veicolo.

Attraverso servizi mirati e verifiche costanti, l’Arma prosegue l’impegno per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, strumenti fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.