Canicattì

Canicattì, 43enne trovato morto in strada: cosa dice l’autopsia 

È quanto emerge dall’autopsia eseguita sulla salma di Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì scomparso e poi trovato morto in strada a non molta distanza dalla sua auto

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Non ci sono traumi o segni che possano svelare una morte violenta.  È quanto emerge dall’autopsia eseguita sulla salma di Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì scomparso e poi trovato morto in strada a non molta distanza dalla sua auto.

L’esame autoptico, effettuato dal medico legale Alberto Alongi, non chiarisce almeno per il momento la causa del decesso dell’uomo. Servirà ulteriore tempo per capire cosa emergerà dai test tossicologici ed ematici. L’inchiesta, coordinata dal pm Gaspare Bentivegna, al momento non vede alcun indagato ed è attualmente contro ignoti. 

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