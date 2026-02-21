Akragas-Megara, il capitano Cipolla: “Dobbiamo dare subito un impatto forte alla gara e portare a casa i tre punti”

Il tempo delle attese è finito. Domenica 22 febbraio, per la 19ª giornata del campionato di Promozione girone D, l’Akragas SLP torna in campo allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona contro l’Atletico Megara 1908. Calcio d’inizio alle 15. E da qui in avanti, ogni novanta minuti pesano come macigni.

È il capitano Alfonso Cipolla a fotografare il momento. «Riprendiamo dopo una piccola sosta – spiega – ci siamo preparati con serenità, ma sappiamo che adesso il margine di errore è minimo. Le partite diventano tutte decisive».

Il calendario propone un trittico che può indirizzare la stagione: due gare interne in campionato e poi la Coppa, che non è dichiarata come priorità, ma rappresenta una strada concreta verso il salto di categoria. «Finché la matematica ce lo consente – continua Cipolla – proveremo a percorrere tutte le strade: campionato e Coppa. Dobbiamo farci trovare pronti su entrambi i fronti».

Prima però c’è il Megara. Squadra apparentemente “tranquilla” in classifica, e proprio per questo pericolosa. «Sono partite in cui hai tutto da perdere e poco da guadagnare – ammette il capitano –. Dobbiamo dare subito un impatto forte alla gara e portare a casa i tre punti».

L’Akragas arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Ieri allenamento sotto la pioggia a Fontanelle, sabato mattina prevista la rifinitura ad Aragona. Segnali di concentrazione e compattezza. La squadra sta bene, gioca con serenità, ma ora serve concretezza.