Incendi a Menfi, il sindaco Clemente: “è chiara la natura dolosa”

Vari incendi nella periferia di Menfi. Gli incendi stanno interessando in particolare le contrade Agareno e Sant’Antonino, ma anche un paio di strade del centro abitato, ossia via Porto Palo e via del Serpente. In alcune zone il fuoco ha lambito anche le case, e i residenti si sono armati di secchi di acqua per provare a fronteggiare le fiamme. “Ci arrivano segnalazioni nella zona dietro il Medal, ma anche da sotto il Purgatorio. Le alte colonne di fumo nero sono visibili dalla fascia costiera in direzione Menfi. È chiara la natura dolosa. Se vedete qualcuno sospetto intento ad accendere fuochi segnalatela alle autorità”. Questo il messaggio del sindaco Vito Clemente.