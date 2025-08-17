PRIMO PIANO

Incendiato l’uliveto dell’assessore Di Paola, indagini 

Per il terzo anno consecutivo l'azienda agricola della famiglia dell'amministratore subisce danni provocati da piromani

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

L’uliveto di proprieta’ dell’assessore comunale di Sciacca, Simone Di Paola, e’ stato incendiato. Non e’ la prima volta che accade: per il terzo anno consecutivo l’azienda agricola della famiglia dell’amministratore subisce danni provocati da piromani.

“Per ogni ulivo che tenterete di uccidere, noi ne ripianteremo altri dieci – ha dichiarato Di Paola – ringrazio la comunita’ di Calamonaci, in particolare l’amministrazione comunale e l’assessore Perricone, per il tempestivo intervento”.

L’assessore ha ribadito la volonta’ di continuare a investire sul territorio senza arretrare di fronte alle intimidazioni. E’ stata presentata una denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Mario Venuti in concerto all’alba nella Valle dei Templi 
Agrigento

Contromano alla rotonda degli Scrittori, polizia evita il peggio  
Agrigento

Asp di Agrigento, si dimettono sei medici 
Agrigento

Vende alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza, 6.500 euro di multa 
Apertura

Raid nel terreno di un imprenditore agricolo, tagliati alberi di ulivo 
Catania

Minaccia con coltelli gli operatori di un centro di accoglienza, denunciato un 31enne