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Incidente stradale a Campofranco, scontro tra auto e camion

Secondo prime informazioni, la donna alla guida dell'utilitaria non sarebbe in pericolo di vita

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

A causa di un incidente stradale, traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 ”della Valle dei Platani” al km 34,800 all’altezza di Campofranco (Caltanissetta). Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Secondo prime informazioni, la donna alla guida dell’utilitaria non sarebbe in pericolo di vita. Il mezzo pesante, secondo quanto si apprende, trasportava bombole di gas.

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