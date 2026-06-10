Incidente stradale a Campofranco, scontro tra auto e camion

A causa di un incidente stradale, traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 ”della Valle dei Platani” al km 34,800 all’altezza di Campofranco (Caltanissetta). Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Secondo prime informazioni, la donna alla guida dell’utilitaria non sarebbe in pericolo di vita. Il mezzo pesante, secondo quanto si apprende, trasportava bombole di gas.



