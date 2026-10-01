Agrigento

Incidente stradale a Fontanelle, due feriti nello scontro tra auto e scooter 

Il bilancio è di due feriti che, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero in pericolo di vita

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo via Unità d’Italia, nel popoloso quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto. Il bilancio è di due feriti che, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che hanno trasferito il giovane centauro in ospedale per le cure mediche del caso. 

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