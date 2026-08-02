Incidente sulla Palermo-Agrigento: un morto e almeno cinque feriti

Una persona ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 121 “Catanese” all’altezza di Misilmeri, in provincia di Palermo. Si tratta di una donna di 78 che viaggiava con il marito. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, sono rimasti feriti altre persone, tra cui anche bambini. Chiuso il tratto tra Villabate e Misilmeri. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze. Il traffico e’ temporaneamente deviato sulla strada provinciale.