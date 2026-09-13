Investe motociclista provocandogli traumi e lesioni, agrigentino a processo 

Un trentaseienne di Siculiana è stato citato a giudizio dalla Procura di Palermo con l’accusa di lesioni stradali. La vicenda risale all’ottobre dello scorso anno nel capoluogo siciliano. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista al volante di una Mercedes svoltò a sinistra senza accorgersi che una moto sopraggiungeva alle spalle.

Il centauro venne centrato in pieno riportando una frattura scomposta al terzo e al quarto metatarso, conseguenze al perone e un trauma alla cervicale. La Procura, tuttavia, ipotizza un concorso di colpa poiché il motociclista non avrebbe rallentato al momento della manovra. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Casà.