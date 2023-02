Investimenti smart: ecco le app migliori del momento per investire in azioni secondo TradingCenter.it 

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno deciso di utilizzare le apposite app per il trading per investire online e avere così accesso alla cosiddetta finanza personale. Oggi infatti il settore presenta diverse app per dispositivi mobili che consentono a tutti di avere accesso agli “investimenti smart“. Questa tipologia di investimento rappresenta un trend che sta crescendo moltissimo sia in numero di utilizzatori, sia in popolarità. I motivi del grande successo di queste applicazioni per smartphone e tablet sono vari.

In primo luogo, le app hanno avuto il grande merito di rendere il mondo degli investimenti finanziari accessibile a una vasta gamma di utenti, compresi quelli che non vogliono investire cifre significative (a differenza di quanto avveniva in passato con gli intermediari postali e bancari tradizionali). Chiunque, infatti, può decidere di scaricare un’app e iniziare subito ad investire, indipendentemente dal livello di esperienza o dalla situazione finanziaria. Inoltre, le migliori app di investimento sono generalmente progettate per essere intuitive e facili da usare e questo permette di apprendere rapidamente ad utilizzare le varie funzionalità presenti sull’app.

Le migliori app del momento

Tra le app per investire in azioni più utilizzate dagli utenti figurano, per esempio, eToro e XTB. Il primo di questi è il broker più gettonato e scelto nel mondo, grazie ai suoi servizi di primissimo livello e ad una grafica fortemente intuitiva. Nello specifico eToro presenta infatti delle funzionalità che hanno contribuito a renderla una piattaforma molto conosciuta nel mondo, come ad esempio:

Copy trading.

Social trading .

. Analisi tecnica.

Lettura dei trend .

. Parere degli analisti.

Catalogo ampio.

Modalità demo.

Nello specifico le prime due funzionalità sono quelle che hanno reso maggiormente celebre eToro. Il copy trading permette infatti agli utenti di copiare le operazioni, e la composizione di un portafoglio, di un investitore che si è contraddistinto per i risultati ottenuti (con importi diversi e conoscendo in anticipo il grado di rischio). Il social trading è invece molto apprezzato perché permette agli utenti di interagire tra loro, scambiandosi informazioni utili e suggerimenti. Ovviamente alcune di queste funzionalità sono presenti anche su altre piattaforme di riferimento.

XTB è invece un broker molto amato per i suoi corsi di formazione e aggiornamento, realizzati da esperti del settore. Si tratta di una alternativa molto apprezzata perché mette gratuitamente a disposizione degli utenti registrati alla piattaforma, o semplicemente a coloro che hanno scaricato l’app e si sono successivamente registrati, la possibilità di seguire dei corsi di ottimo livello. Inoltre XTB è conosciuta anche per la sua demo gratuita e per gli spread tra i più bassi del settore.

Altre app di riferimento e caratteristiche generali

Portali specializzati nell’ambito degli investimenti digitali come, per esempio, TradingCenter.it, segnalano anche i servizi di LiquidityX, una piattaforma fortemente intuitiva che permette ai propri iscritti di avere accesso ai servizi offerti da Trading Central e quindi di usufruire di interessanti segnali per il trading online. Questa nello specifico è una funzionalità sempre più ricercata e di conseguenza molto interessante. Anche Capex rappresenta un’altra alternativa di primissimo livello per chi cerca un’app per investire, grazie al fatto che include degli ottimi indicatori e degli elaborati segnali operativi (analisi tecnica di alto livello).

In generale quindi tutte queste app di investimento offrono agli utenti la possibilità di investire da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. Al giorno d’oggi un trader, installando un’app sul proprio dispositivo mobile, ha la possibilità di monitorare e gestire gli investimenti ovunque si trovi. Questo aspetto è particolarmente utile per coloro che hanno uno stile di vita dinamico e sono abituati a gestire tutto dal proprio smartphone o per chi viaggia spesso.

Inoltre le app di investimento certificate offrono agli utenti un’ampia gamma di opzioni di investimento. Molte app danno infatti la possibilità di investire su diversi asset: azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, etf e criptovalute. Questo aspetto è molto importante perché consente agli utenti di diversificare i propri investimenti e di creare un portafoglio equilibrato. In generale quindi, le app di investimento stanno diventando sempre più popolari perché rendono l’investimento accessibile, flessibile e appassionante per una vasta gamma di utenti.