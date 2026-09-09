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Tamponamento tra due camion, un morto e un ferito

Nell'impatto è stato travolto il conducente del primo mezzo, che si trovava fuori dall'abitacolo

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, all’altezza del chilometro 56,800.

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza è stato tamponato violentemente da un altro camion. Nell’impatto è stato travolto il conducente del primo mezzo, che si trovava fuori dall’abitacolo, ed è morto sul colpo. Ferito il conducente dell’altro camion, trasportato in ospedale a Catania.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Giardini Naxos, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto e i sanitari del 118. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e lunghe code. Il Cas ha consigliato agli automobilisti di uscire allo svincolo di Fiumefreddo. (Foto Prima Tv)

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