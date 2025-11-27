Irregolarità in un hotel e un bar tra Agrigento e Raffadali, oltre 4mila euro di multa
Un bar di Raffadali non aveva provveduto alla compilazione dell’Haccp mentre l’hotel ad Agrigento non aveva esposto la tabella con il codice Cin
La Questura di Agrigento continua l’attività dei controlli amministrativi nel territorio di Agrigento e provincia. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento – guidata dal primo dirigente Cesare Castelli – ha effettuato un’attività di controllo amministrativo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte dei titolari di esercizi pubblici.
I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di accertare diverse violazioni. In particolare, il titolare di un bar di Raffadali è stato sanzionato per un importo complessivo di 2100 euro circa, per mancata compilazione dei registri HACCP e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il titolare di una struttura alberghiera di Agrigento è stato sanzionato per un importo di 1600 euro, per mancata esposizione della tabella con il codice CIN/CIR e per mancanza del rilevatore di monossido di carbonio all’interno del locale cucina dell’attività commerciale.