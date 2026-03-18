Agrigento

“Non hanno battuto gli scontrini”, sanzionate 10 attività ad Agrigento 

I militari hanno eseguito degli accertamenti all’uscita delle attività commerciali, chiedendo ai clienti di esibire gli scontrini.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Sono dieci le attività commerciali – tra bar, negozi e locali – ad essere state sanzionato dalla Guardia di Finanza di Agrigento per non aver emesso gli scontrini alla clientela. È quanto appurato dai finanzieri del comando provinciale, impegnati nello scorso fine settimana in controlli mirati.

Un weekend caratterizzato dai festeggiamenti del Mandorlo in Fiore, occasione questa che ha richiamato in città migliaia tra turisti e avventori. I militari hanno eseguito degli accertamenti all’uscita delle attività commerciali, chiedendo ai clienti di esibire gli scontrini. In dieci esercizi è stata riscontrata l’irregolarità con conseguente sanzione. 

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