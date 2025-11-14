Kickboxing, quattro atlete agrigentine alla fase regionale

Domenica, a Catania, si alzerà il sipario domenica sulla Kickboxing siciliana con la prima fase del campionato regionale. Un evento di grande portata che registra numeri importanti. Saranno infatti presenti ben 554 atleti suddivisi per categorie di età e peso, a conferma della crescente vitalità di questo sport nell’Isola.

Alla manifestazione prenderanno parte i team del comparto Feder Kombat Sicilia, con rappresentative provenienti da tutte le province. Presente anche una delegazione agrigentina, attesa protagonista di una competizione che rappresenta il primo passo del campionato nazionale, il cui epilogo sarà a maggio con gli assoluti italiani di categoria. A completare il percorso, diversi trofei e coppe riservati ai non qualificati e la prestigiosa selezione Kriterium, utile per conquistare l’ambita maglia della nazionale azzurra.

La Kickboxing siciliana continua a registrare una crescita costante, sostenuta anche dalla scelta di molte scuole di puntare su specialità diverse: dall’aerokick al point fighting, passando per light contact e kick-light, fino alle forme più complete del full contact e del low kick.

Sotto la guida del maestro Domenico Zambuto, atleta di livello nazionale e oggi istruttore, quattro giovani promesse agrigentine proveranno a mettersi in luce in questa prima tappa.

«Le nostre atlete – commenta il coach Zambuto – hanno accolto da subito la sfida di confrontarsi in un contesto di questo livello. Hanno lavorato con dedizione e abnegazione sin dal primo allenamento. Nonostante il corso sia iniziato solo a settembre, sono riuscite a prepararsi in un mese intenso. Sono certo che sapranno farsi valere e ottenere un grande risultato».

Non resta che attendere l’esito degli incontri di domenica. Nel frattempo, la comunità agrigentina tifa con entusiasmo per le sue giovanissime atlete, pronte a rappresentare il territorio sul prestigioso palcoscenico regionale della Kickboxing.