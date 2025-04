La dea bendata bacia l’agrigentino, vinti oltre 50 mila euro tra Licata e Santa Margherita Belice 

La fortuna bacia la Sicilia nei concorsi del 10eLotto di venerdì 4 e sabato 5 aprile 2025. Nella regione, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti complessivamente 157.500 euro: a Licata, in provincia di Agrigento, colpo da 50mila euro grazie a un 9 ‘Oro’ realizzato in via Gela. Stesso importo e stessa combinazione a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, in piazzale Giuseppe Gafà. A Santa Severina, in provincia di Catania, colpo da 37.500 euro con un 6 ‘Doppio Oro’ in via Vittorio Emanuele. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro di euro da inizio 2025.

10eLotto: in Sicilia vincite per oltre 46mila euro

Il Lotto premia la Sicilia dove è stato raggiunto un premio complessivo da 46.569 euro. Venerdì 4, come riporta Agipronews, a Palermo – in via Termini Imerese – quattro terni e una quaterna valgono una vincita da 12.450 euro, mentre a Messina colpo da 12mila euro con una quaterna in viale Giostra Scacciapensieri; una Cinquina Simbolotto, invece, vale un premio da 10.869 euro a Patti, in provincia di Messina, in piazza Francesco Niosi. Sabato 5 vinti anche 11.250 euro a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, grazie ad un terno centrato in via S. Francesco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro, per un totale di oltre 373 milioni di euro di euro da inizio 2025.