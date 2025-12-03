Ladri all’ospedale di Licata, portati via computer dal centro unico di prenotazione: stop alle attività 

Ladri in azione all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Ignoti malviventi, dopo essersi intrufolati all’interno della struttura sanitaria, hanno scassinato gli uffici del CUP, il centro unico di prenotazione.

I banditi hanno rubato diversi computer utilizzati dagli operatori per il servizio quotidiano. Per questo motivo l’attività è stata sospesa per la giornata di oggi. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Licata che hanno già effettuato un sopralluogo.