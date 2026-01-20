Alessandria della Rocca

Ladri danneggiano impianto di depurazione, disagi per la comunità: aperta inchiesta

Ovviamente non sono mancati i disagi per la comunità oltre al danno che è ancora in corso di quantificazione

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Potrebbe trattarsi di un furto fallito quanto accaduto nelle scorse ore ad Alessandria della Rocca dove ignoti malviventi hanno distrutto i componenti elettrici dell’impianto di depurazione delle acque reflue. È accaduto in contrada Cabibbi.

Dopo la scoperta il dirigente comunale ha presentato denuncia ai carabinieri. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ovviamente non sono mancati i disagi per la comunità oltre al danno che è ancora in corso di quantificazione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 
Apertura

Intimidazione a Ravanusa, tagliate tutte le ruote dell’auto al Segretario comunale 
Palermo

Confische, firmato memorandum tra Procura generale e Guardia di finanza
Ultime Notizie

Minaccia di morte il figlio diciottenne dopo lite, arrestato
Giudiziaria

Maxi frode fiscale, 10 anni e 8 mesi di carcere al “re dei surgelati”
Agrigento

Agrigento, il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminato
banner italpress istituzionale banner italpress tv