L’albero di natale di Piazza Stazione: rami spezzati e ricuciti con fascette e viti

È stato collocato due giorni fa l’albero di Natale di Piazza Stazione ad Agrigento. L’abete, come ha dichiarato il sindaco Miccichè, sarà successivamente spostato e piantato all’interno della Villa del Sole ma a ben vedere non è in condizioni ottimali poichè gran parte dei rami sono stati ricollocati grossolanamente con delle fascette e con delle viti soprattutto nella parte bassa della chioma.