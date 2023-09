Lampedusa, 82 migranti lasciano l’hotspot

Sono 82 i migranti che a breve, scortati dalla polizia, verranno accompagnati al porto di Lampedusa dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle. Quarantadue più 25 minori non accompagnati verranno subito trasferiti a Catania, 12 minori non accompagnati a Taranto e 3 resteranno ad Agrigento a disposizione della Squadra Mobile. All’hospot di contrada Imbriacola, praticamente ormai vuoto, resteranno 24 migranti.