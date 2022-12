Lampedusa, oltre mille migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

A Lampedusa l’hotspot di contrada Imbriacola è al collasso, nonostante i trasferimenti sono presenti più di 1100 migranti tra cui 143 minori non accompagnati. A causa delle condizioni del mare non sarà possibile trasferire migranti con le navi della Siremar ed è in atto un trasferimento di 600 persone con la nave militare San Giorgio. Le persone verranno trasferite 300 a Pozzallo e 300 ad Augusta.

A seguire, domenica 25 sono previsti i trasferimenti in mattinata di 110 migranti nave Veronese e in serata di 250 con nave Cossyra.