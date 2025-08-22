Ultime Notizie

Lancia sassi contro Banca d’Italia e minaccia Carabinieri: arrestato

Nel corso dell'intervento, a seguito di una breve colluttazione, uno dei militari è rimasto lievemente ferito a una mano.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un cittadino straniero di 30 anni che stava lanciando sassi contro la sede della Banca d’Italia, a Catania, è stato bloccato dai carabinieri del Nas. L’uomo di origine africana, molto probabilmente in stato di alterazione psichica per aver assunto sostanze stupefacenti, avrebbe prima tentato di danneggiare l’edificio che si trova in piazza della Repubblica e poi reagito con violenza all’arrivo dei carabinieri, minacciandoli con una bottiglia di vetro. Nel corso dell’intervento, a seguito di una breve colluttazione, uno dei militari è rimasto lievemente ferito a una mano. I militari sono riusciti, comunque, a bloccare e disarmare il 30enne, riportando la situazione sotto controllo ed evitando conseguenze più gravi. L’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’arresto è stato convalidato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

La protezione civile a fianco dei Vigili del Fuoco, elogi e ringraziamenti del comandante Barbera
Ultime Notizie

Lancia sassi contro Banca d’Italia e minaccia Carabinieri: arrestato
Apertura

“Uccise il vicino di casa a colpi di pistola”, Nobile lascia il carcere e va ai domiciliari
Agrigento

Rete idrica di Agrigento, le imprese replicano al direttore dei lavori: “Condotta ostruzionistica”
Licata

Rifiuti a Licata, al via il monitoraggio della differenziata: scattano sanzioni
Agrigento

Libero Consorzio Comunale di Agrigento, La Spina nuovo segretario generale