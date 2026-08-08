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Latitante rintracciato su un volo per Catania: arrestato

L’uomo ricercato per bancarotta fraudolenta è stato condannato alla pena di anni 3 da scontare in carcere.

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha messo fine alla latitanza di un 41enne catanese, ricercato per bancarotta fraudolenta, condannato alla pena di anni 3 da scontare in carcere.

L’uomo è stato individuato su un volo in arrivo a Catania dalle Filippine. I poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera, operativi nell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso in modo da fermare il 41enne subito dopo le fasi di atterraggio dell’aereo sul quale stava viaggiando.

Contestualmente, hanno operato anche gli agenti della sezione “Catturandi” della Squadra Mobile della Questura di Catania che sono intervenuti prima che l’uomo potesse confondersi tra i tantissimi passeggeri in transito, in queste settimane, nello scalo catanese.

Non appena l’aereo è arrivato in pista, i poliziotti hanno monitorato gli spostamenti e, durante le fasi di sbarco dei passeggeri, hanno bloccato l’uomo che è stato condotto negli uffici di Polizia.

Una volta identificato, i poliziotti gli hanno notificato il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e, al termine delle procedure di rito, lo hanno condotto in carcere.

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