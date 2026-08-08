Palermo

Scontro tra un’auto e una moto: ci sono feriti

Il sinistro nel territorio comunale di Isola delle Femmine

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sull’autostrada A29 “Palermo–Mazara del Vallo”, in corrispondenza del km 3,000, nel territorio comunale di Isola delle Femmine, in direzione Palermo.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’automobile e una motocicletta.

Sul posto stanno intervenendo le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità.

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