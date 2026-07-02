Licata, Anita Gabriele nuovo assessore al Bilancio 

Anita Gabriele è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Licata. Lo ha deciso il sindaco, Angelo Balsamo, procedendo alla nomina della nuova componente della sua giunta in sostituzione di Livio Pennisi. La nomina di Gabriele rientra in un avvicendamento nel partito Fratelli d’Italia.

“Ringrazio il sindaco Balsamo perchè continua a dimostrare di voler coinvolgere giovani competenze. Sono un revisore legale e cerco di portare la mia professionalità al servizio della comunità. Ringrazio Fratelli d’Italia perchè ha individuato nel mio profilo la figura giusta per portare avanti quanto già fatto dal mio predecessore.”