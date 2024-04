L’avv. Principato assolto dall’accusa di calunnia

Il Gup di Caltanissetta, Emanuela Carrabotta ha assolto l’avv. Daniela Principato dall’accusa di calunnia nei confronti dell’ex Procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Principato, già assolta in precedenza ed in altro procedimento dall’accusa di calunnia nei confronti di Patronaggio, era finita sotto processo per alcuni scritti, ritenuti calunniatori, depositati avanti l’autorità giudiziaria in ragione del mandato difensivo in favore di Giuseppe Arnone.