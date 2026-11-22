Hanno effettuato ricariche su conti di gioco online per 920 euro, promettendo di pagarle mediante un bonifico bancario istantaneo che, tuttavia, non è mai stato accreditato. È quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania al termine di un’articolata attività investigativa che ha consentito di identificare un 29enne e un 22enne, entrambi della provincia di Foggia, ritenuti presunti responsabili di una truffa commessa ai danni di una tabaccheria di Catania.

La vicenda risale allo scorso ottobre, quando i due giovani si sonopresentati presso l’esercizio commerciale chiedendo inizialmente una ricarica di 50 euro su una piattaforma di gioco online, pagata in contanti. Successivamente, hanno richiesto ulteriori ricariche, dapprima per 500 e 950 euro, quest’ultima poi ridimensionata a 420 euro, da effettuare mediante il terminale in dotazione alla tabaccheria.

I due avrebbero quindi proposto di saldare le operazioni attraverso un bonifico bancario istantaneo, fornendo alla vittima una disposizione di pagamento che sarebbe stata presentata come già effettuata. Fidandosi di quanto prospettato, l’esercente haproceduto alle ricariche, per un valore complessivo di 920 euro, senza tuttavia ricevere il corrispondente accredito sul conto corrente.Un particolare non sarebbe sfuggito all’attenzione dell’esercente: mentre venivano effettuate le operazioni, uno dei due uominiavrebbe utilizzato il proprio telefono cellulare per fotografare le ricevute delle ricariche, sulle quali erano riportati i codici necessari per la fruizione dei relativi crediti di gioco.Accortosi della mancata disponibilità delle somme promesse, il commerciante ha cercato di contattare i due interlocutori, chiedendo ripetutamente il pagamento o la restituzione degli importi anticipati. Ne sarebbero seguite numerose conversazioni telefoniche e messaggi caratterizzati da rassicurazioni, richieste di tempo e continui rinvii, senza che il denaro venisse effettivamente restituito.

A quel punto è scattata la denuncia, che ha consentito ai Carabinieri di acquisire una consistente documentazione, comprendente ricevute delle operazioni, conversazioni, messaggi, comunicazioni relative al presunto bonifico e filmati dei sistemi di videosorveglianza. Determinante si è rivelata l’attività di analisi delle immagini registrate dalla telecamera interna dell’esercizio commerciale: imilitari hanno esaminato attentamente i filmati, isolando i fotogrammi che ritraevano i due giocatori durante le operazioni al bancone.

Gli accertamenti sono stati ulteriormente sviluppati attraverso richieste di informazioni alla società che gestisce la piattaforma di gioco online, verifiche sui conti interessati dalle ricariche, approfondimenti sulle utenze telefoniche utilizzate per i contatti con le vittime e consultazioni delle banche dati. Al termine dell’attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a risalire ai due foggiani, denunciandoli, così, all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa in concorso.