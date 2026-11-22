Diventa definitiva la condanna di un pensionato di 84 anni agrigentino che gettò rifiuti per strada in contrada Fondacazzo. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa dell’anziano confermando la condanna al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e un’altra sanzione di mille euro. A inca­strare l’uomo erano state le cosiddette “fototrappole” che lo avevano immortalato scaricare dal bagagliaio della sua auto un ingom­brante oggetto metal­lico lascian­dolo sul ter­reno.