Autobotti, vertice tra Aica e Ati ma i trasportatori senza accordo non ripartiranno

Dallo scorso 9 maggio, giorno in cui è stata annunciata da Aica l’entrata in vigore di nuove modalità operative per il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotte, gli autotrasportatori (di fatto) si sono fermati. Le conseguenze, in questi giorni, sono emerse con particolare forza e in modo netto. È in programma un vertice tra AICA e ATI e sono in molti a sperare in un accordo che possa soddisfare le parti in causa.

Il nodo è legato – come sopra – alle nuove modalità di approvvigionamento. Il servizio, dal 9 maggio, è gestito esclusivamente tramite operatori autorizzati, iscritti in un elenco ufficiale aggiornato dall’azienda idrica dei comuni agrigentini. Per le utenze servite da acquedotto, il costo del trasporto è a carico di AICA, l’utente paga solo l’acqua in bolletta. Per le utenze non servite da acquedotto (ma con contratto attivo), sia il costo dell’acqua che del trasporto saranno addebitati in bolletta. In nessun caso è previsto il pagamento diretto al trasportatore.

Dall’altro lato ci sono gli autobottisti che, ormai da giorni, hanno incrociato le braccia. I trasportatori lamentano poca chiarezza nelle nuove regole d’ingaggio di Aica che, a quanto dicono, li trasformerebbe da lavoratori autonomi in dipendenti della stessa Aica. Nella categoria gli animi si dividono tra ottimisti e pessimisti: i primi sperano in un accordo lampo mentre i secondi hanno già fatto sapere che senza condizioni chiare il servizio non ripartirà nemmeno lunedì e – addirittura – se dovesse risultare antieconomico- di non aderire ad alcun contratto, anche al costo di cessare l’ attività.