Legge bavaglio, i giornalisti siciliani domani scendono in piazza

I giornalisti siciliani saranno in piazza contro la cosiddetta legge bavaglio domani alle 11,30 davanti al cinema Rouge e noir in piazza Verdi a Palermo. Prevista la partecipazione dei direttori dei giornali siciliani, dei rappresentanti dei comitati di redazione e delle segreterie provinciali di Assostampa in Sicilia. Hanno annunciato i loro interventi anche molti cronisti che si scontrano ogni giorno con le difficoltà già esistenti per fornire una corretta informazione sul fronte della cronaca nera e giudiziaria. Hanno assicurato anche la loro presenza l’attore Salvo Piparo e la drammaturga Lina Prosa, rappresentanti dei sindacati e di molte associazioni che operano nel sociale. Il segretario regionale Giuseppe Rizzuto ha presentato così la manifestazione con un articolo sul sito Assostampa Sicilia.it: “L’associazione siciliana della stampa, insieme alla Federazione nazionale della stampa, lancia l’allarme perché in Italia le opportunità di controllo democratico si stanno restringendo. E non è qualcosa che riguarda solo l’attuale governo o un fronte politico. La legislazione negli anni, ad opera di centro, destra e sinistra, ha progressivamente ristretto la libertà d’informazione nascondendo l’insofferenza per la libertà d’espressione dietro al paravento ora della presunzione d’innocenza, ora della riservatezza, solo per fare due esempi. Dà sempre più fastidio il dibattito critico. Preoccupano meno le fake news che invece, fuori dei circuiti della comunicazione professionale, si diffondono senza limiti e senza alcun intervento legislativo. Noi giornalisti non ci stiamo”.