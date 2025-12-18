Emma svela le date del suo tour estivo: due tappe in Sicilia

Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – giovedì 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo Live tour 2026. Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Nel calendario non poteva mancare la Sicilia che attende l’artista con due live in programma quest’estate: il 24 luglio a Palermo, al Teatro di Verdura per la nuova edizione della kermesse Dream Pop Fest organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo. Il 25 luglio Emma sarà invece a Catania, a Villa Bellini sul palco di Sotto Il Vulcano Fest, rassegna di concerti organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest