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Licata, al via “Euroform News – La voce degli studenti”: la redazione scolastica digitale

Un laboratorio permanente di idee, creatività e partecipazione, pensato per dare spazio alla voce degli studenti e trasformarla in un prodotto editoriale moderno e di qualità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato presentato nei locali della sede Euroform d di via Capitano Bonsignore 9 a Licata “Euroform News – La voce degli studenti”, il nuovo progetto editoriale promosso dall’ Istituto e fortemente voluto dal Suo Presidente Salvatore Licata, con l’obiettivo di creare una vera e propria redazione “giornalistica” scolastica. Un laboratorio permanente di idee, creatività e partecipazione, pensato per dare spazio alla voce degli studenti e trasformarla in un prodotto editoriale moderno e di qualità.
Il progetto prevede la realizzazione di un giornale on-line, che porterà lo stesso nome dell’iniziativa e che diventerà la piattaforma ufficiale attraverso cui gli studenti potranno raccontare la scuola, il territorio, le loro passioni e le loro prospettive sul mondo contemporaneo.
A prendere parte alla redazione saranno gli studenti dei diversi indirizzi formativi dell’Euroform, affiancati da docenti interni ed esperti esterni del settore della comunicazione, del giornalismo e dei nuovi media. Un percorso che unisce competenze tecniche, educazione civica, creatività e spirito critico, offrendo ai ragazzi l’opportunità di sperimentare linguaggi, strumenti e metodologie proprie del mondo dell’informazione.
Durante la presentazione, la prof.ssa Lavinia Di Falco, ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa:
«Euroform News è un progetto che dà voce ai nostri studenti, permettendo loro di esprimersi, confrontarsi e crescere. Crediamo profondamente nella forza della comunicazione come strumento formativo e nella capacità dei ragazzi di raccontare la realtà con autenticità e responsabilità».
Il prof. Danilo Scimonelli, docente e referente del progetto, ha sottolineato l’importanza del percorso redazionale:
«Vogliamo costruire uno spazio in cui i ragazzi possano mettersi in gioco, imparare facendo e sviluppare competenze che saranno preziose per il loro futuro. Il giornale on-line sarà il risultato concreto del loro impegno e della loro creatività».
Il giornale on-line sarà aggiornato periodicamente con articoli, approfondimenti, interviste, reportage fotografici e contenuti multimediali prodotti direttamente dagli studenti, trasformando la scuola in un laboratorio dinamico di partecipazione attiva e cittadinanza digitale.
L’Euroform di Licata conferma così il proprio impegno nel promuovere percorsi innovativi e inclusivi, capaci di valorizzare talenti, competenze e creatività delle nuove generazioni.

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