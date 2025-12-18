Licata

Licata, auto aggredita dalle fiamme: l’intervento dei Vigili del Fuoco

L'automobile è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme. Nessun danno a cose e persone.

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Fiamme in pieno giorno a Licata. Un’auto, una Fiat Panda è andato a fuoco in via Fontanelle. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti del locale commissariato di Polizia. L’automobile è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme. Nessun danno a cose e persone. Si indaga sulla natura.

