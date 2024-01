Licenze per gli operatori del gioco d’azzardo in Italia

Il gioco d’azzardo è un settore in grande espansione e, anche per questo motivo, la sua regolamentazione è un tema ampiamente discusso. Scopriamo quali sono le licenze necessarie perché tutto sia a norma di legge.

Introduzione

Quello del gioco d’azzardo è un settore economico che non conosce crisi. Per questo motivo si è ritenuto necessario regolamentarlo anche per adattarlo alle esigenze della moderna società. Madre di tutte le regolamentazioni che riguardano il gioco d’azzardo, la licenza AAMS il cui acronimo significa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Questa licenza rappresenta un requisito di carattere fondamentale per gli operatori che vogliono lavorare nel mondo del gioco d’azzardo. Questo perché possedere questa licenza significa essere rispettosi della legge e della regolamentazione. Approfondiamo dunque il senso di questa licenza ed i processi da seguire per ottenerla, cercando di capire a quali operatori di gambling è bene affidarsi.

Come ottenere la licenza AAMS.

Tutte le piattaforme di gioco si muovono seguendo una regolamentazione abbastanza complessa e rigida. Oggi tutti gli operatori di gioco, sia online che fisici, devono possedere una licenza del genere (AAMS o ADM). Queste licenze rappresentano una vera e propria garanzia sia per l’operatore che per i clienti. AAMS e ADM rappresentano quell’organismo di regolamentazione che ha il compito di controllare gli operatori di gioco e, in generale, di regolamentare l’intero settore proprio attraverso la distribuzione delle licenze. Ma cosa è nello specifico questa licenza? Si tratta di un importantissimo documento per gli operatori del gioco che intendono lavorare sul mercato italiano.

Ottenere questa licenza non è affatto semplice e proprio per questo motivo AAMS è considerata une delle istituzioni più serie ed affidabili nel contesto del gioco d’azzardo e gli operatori che la posseggono i siti più sicuri di gioco online.

Per richiedere questa licenza bisogna seguire una precisa normativa. In prima istanza la società esercente deve avere una sede legale in Europa congiuntamente ad un fatturato, relativo agli ultimi due anni, non inferiore al milione e mezzo di euro. Oltre a questo vi è la necessità di dimostrare di possedere un profilo di tipo operativo avanzato, con la possibilità di fornire ai clienti un gioco stabile e sicuro ma anche facile da utilizzare che preveda un supporto tecnico in lingua italiana.

Oltre a queste regole già molto importanti, le piattaforme di gioco con licenza AAMS devono anche garantire almeno il 90% del margine di vincita o del ROI, alla loro utenza.

Il ROI è uno degli indicatori di bilancio più importanti per valutare le performance di un’azienda e quindi anche degli operatori di gioco d’azzardo.

L’importanza di giocare su piattaforme con licenza.

Vista anche l’importanza e la specificità di una licenza come quella AAMS, non tutti gli operatori possono ottenerla. Infatti è riservata solo a coloro che soddisfano tutti i criteri rigorosi posti in essere e che possano dimostrare solidità finanziaria, integrità e trasparenza nelle operazioni e riescano ad assicurare una specifica protezione dei giocatori che è una delle componenti fondamentali delle regolamentazioni del gambling. Questo vuol dire dunque rispettare il giocatore ed il gioco assicurando sicurezza, trasparenza ed integrità. Per questo motivo solo i migliori casinò online in Italia sono quelli che possono vantare di esibire questa licenza che è un vero e proprio distintivo di qualità, affidabilità e serietà.

Questa è la logica conseguenza della rigidità con cui queste licenze si ottengono ed è per questo che, per avere assicurato un gioco sicuro e consapevole, bisogna scegliere solo operatori che la posseggono. Non è comunque difficile riconoscere i siti che ne sono in possesso poiché solitamente è indicata chiaramente e rappresenta un sinonimo di responsabilità, legalità, serietà e trasparenza, tutti gli elementi che un vero giocatore dovrebbe ricercare nell’operatore a cui decide di affidare la sua privacy ed il suo denaro ed essere tutelato.

Conclusioni

La licenza AAMS rappresenta chiaramente un pilastro di fondamentale importanza nella regolamentazione del gioco d’azzardo, sia online che nei casinò fisici. Gli operatori che intendono imporsi nel mercato italiano del gambling, attualmente in fortissima espansione, sanno bene di dover essere sottoposti ad una legislazione molto severa ma che indica serietà e rigore. Il processo di ottenimento di questa licenza è abbastanza complesso e bisogna comunque rispettare diversi standard severi col fine ultimo di offrire all’utenza una esperienza di gioco legale e serena.

Possedere questa licenza è infatti sinonimo di una certa sicurezza tanto per i giocatori quanto per gli stessi operatori.

In un mercato come quello del gioco d’azzardo in cui a spopolare è soprattutto il gioco online, la licenza AAMS rappresenta non una mera formalità burocratica ma un approccio più etico e serio. Uno strumento essenziale, dunque, per garantire la massima trasparenza anche in un contesto ludico. Il consiglio dunque è quello di scegliere solo gli operatori con marchio AAMS perché anche lo svago diventi tutelato.