L’incidente a Bovo Marina, provvidenziale intervento di un agente della polizia penitenziaria 

La Segreteria Regionale USPP Sicilia esprime vivo apprezzamento nei confronti dell’Agente di Polizia Penitenziaria I.R., appartenente al 186° Corso di Formazione, protagonista di un significativo gesto di altruismo e di elevato senso delle istituzioni che rende onore all’intero Corpo di Polizia Penitenziaria. Nella serata del 14 giugno 2026, mentre si trovava libero dal servizio e stava facendo rientro presso la propria abitazione, il giovane Agente, notata la presenza di alcune persone che chiedevano aiuto a seguito di un grave incidente stradale, interrompeva immediatamente il proprio tragitto per prestare soccorso.

Giunto sul luogo dell’evento, accertava che un’autovettura era uscita dalla carreggiata precipitando all’interno di un vallone e che il conducente, privo di sensi, si trovava ancora all’interno dell’abitacolo. Benché consapevole del concreto pericolo derivante dalla fuoriuscita di carburante e dalla possibilità che il veicolo potesse incendiarsi o aggravare ulteriormente la situazione, l’Agente non esitava ad esporsi personalmente al rischio, mettendo in pericolo la propria incolumità pur di raggiungere il giovane ferito e prestargli immediato soccorso. Con elevato coraggio, lucida determinazione e spiccato senso dello Stato, provvedeva quindi a mettere in sicurezza il malcapitato, allontanandolo dal mezzo incidentato e scongiurando conseguenze potenzialmente letali.

Successivamente permaneva sul posto, collaborando con i soccorritori e fornendo ogni utile supporto sino all’arrivo del personale sanitario e delle Forze dell’Ordine.

La condotta tenuta dal giovane appartenente al Corpo costituisce una limpida testimonianza di come i valori del servizio, della solidarietà e della tutela della vita umana non si esauriscano con la fine del turno di lavoro, ma rappresentino principi profondamente radicati nella formazione e nella coscienza professionale degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

L’USPP ritiene che l’azione posta in essere dall’Agente I.R. rappresenti un esempio concreto di dedizione al bene pubblico, di coraggio e di spiccato senso dello Stato, qualità che meritano il più ampio riconoscimento istituzionale. Per tali ragioni, questa Organizzazione sindacale auspica che l’Amministrazione Penitenziaria voglia valutare attentamente l’episodio ai fini dell’eventuale conferimento di una ricompensa o di un riconoscimento premiale, quale doverosa attestazione del comportamento esemplare tenuto dal giovane Agente, il cui intervento ha contribuito in maniera determinante alla salvaguardia dell’incolumità di una persona in grave pericolo.