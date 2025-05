Litiga con un giovane e lo accoltella alla coscia, arrestato 25enne 

Un venticinquenne tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Ribera con l’accusa di lesioni aggravate per aver accoltellate un giovane al culmine di una lite. È avvenuto nelle scorse ore nel comune crispino. Secondo una prima ricostruzione, tra i due connazionali sarebbe scoppiata una rissa per motivi non del tutto chiari.

Il venticinquenne avrebbe così estratto un coltello, con una lama di 15 centimetri, colpendo ad una coscia il rivale. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II per le cure mediche del caso mentre il venticinquenne è stato arrestato. Nelle prossime ore comparirà davanti il gip Antonino Cucinella per l’udienza di convalida del provvedimento.